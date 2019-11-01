Госдеп США согласился обнародовать переписку по Украине и Йованович

1 ноября, 2019, 07:55

Госдепартамент США согласился выполнить решение суда и опубликовать некоторые документы администрации президента Дональда Трампа по Украине

Об этом сообщила правозащитная общественная организация American Oversight, передает "Интерфакс-Украина" .

Так, Госдеп США должен передать American Oversight переписки между адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и некоторыми советниками госсекретаря Майка Помпео, в том числе советника Госдепа Ульриха Брехбуля и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, а также текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

Кроме того, Госдеп передаст документы, отражающие общения между некоторыми чиновниками и любыми неправительственными лицами по експосла США в Украине Мэри Йованович. Это будут сообщение между Помпео, Брехбулем и заместителем госсекретаря Джоном Салливаном.

Документы Госдеп должен передать до 22 ноября 2019 года.