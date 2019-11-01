Госдеп США согласился обнародовать переписку по Украине и Йованович
Об этом сообщила правозащитная общественная организация American Oversight, передает "Интерфакс-Украина" .
Так, Госдеп США должен передать American Oversight переписки между адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и некоторыми советниками госсекретаря Майка Помпео, в том числе советника Госдепа Ульриха Брехбуля и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, а также текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.
Кроме того, Госдеп передаст документы, отражающие общения между некоторыми чиновниками и любыми неправительственными лицами по експосла США в Украине Мэри Йованович. Это будут сообщение между Помпео, Брехбулем и заместителем госсекретаря Джоном Салливаном.
Документы Госдеп должен передать до 22 ноября 2019 года.
- Напомним, 11 октября експосол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона с "украинского" вопросы и импичмента.
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