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Espreso.tvОбществоГосдеп США согласился обнародовать переписку по Украине и Йованович

Госдеп США согласился обнародовать переписку по Украине и Йованович

Госдепартамент США согласился выполнить решение суда и опубликовать некоторые документы администрации президента Дональда Трампа по Украине

Об этом сообщила правозащитная общественная организация American Oversight, передает "Интерфакс-Украина" .

Так, Госдеп США должен передать American Oversight переписки между адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и некоторыми советниками госсекретаря Майка Помпео, в том числе советника Госдепа Ульриха Брехбуля и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, а также текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

Кроме того, Госдеп передаст документы, отражающие общения между некоторыми чиновниками и любыми неправительственными лицами по експосла США в Украине Мэри Йованович. Это будут сообщение между Помпео, Брехбулем и заместителем госсекретаря Джоном Салливаном.

Документы Госдеп должен передать до 22 ноября 2019 года.

  • Напомним, 11 октября експосол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
  • В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
  • 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона с "украинского" вопросы и импичмента.
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