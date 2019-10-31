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Espreso.tvМир"Исламское государство" подтвердило гибель аль-Багдади

"Исламское государство" подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила гибель своего главаря Бакра аль-Багдади

Об этом сообщает DW.

Новым лидером стал Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши.

Исламисты также подтвердили смерть еще одного высокопоставленного члена группировки - выходец из Саудовской Аравии Абу Аль-Хасана аль-Мухаджира.

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  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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