"Исламское государство" подтвердило гибель аль-Багдади
31 октября, 2019, 19:29
Террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила гибель своего главаря Бакра аль-Багдади
Об этом сообщает DW.
Новым лидером стал Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши.
Исламисты также подтвердили смерть еще одного высокопоставленного члена группировки - выходец из Саудовской Аравии Абу Аль-Хасана аль-Мухаджира.
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- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
- На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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