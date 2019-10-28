 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Зеленского опубликовали полное видео его визита в Золотое

У Зеленского опубликовали полное видео его визита в Золотое

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Золотом, что находится на линии разграничения, 2 дня

Видео опубликовал Офис президента в Facebook.

Отметим, что после визита Зеленского добровольцы вывезли оружие из Золотого-4.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать