У Зеленского опубликовали полное видео его визита в Золотое
28 октября, 2019, 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Золотом, что находится на линии разграничения, 2 дня
Видео опубликовал Офис президента в Facebook.
Отметим, что после визита Зеленского добровольцы вывезли оружие из Золотого-4.
- 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
- Президент выступил с требованием относительно имеющегося у них оружия .
- Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской области защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда , пока существует угроза "потери территории Украины".
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