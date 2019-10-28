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Espreso.tvМирЭкс-заместитель Болтона отказался свидетельствовать по делу импичмента Трампа

Экс-заместитель Болтона отказался свидетельствовать по делу импичмента Трампа

Экс-заместитель помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона Чарльз Купперман не будет свидетельствовать в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом заявили его адвокаты, сообщает CBS News.

Купперман должен был свидетельствовать перед комитетами Палаты представителей.

Данную информацию также подтвердили в Белом доме.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона вели переговоры с комитетами Конгресса о возможности его показаний в деле об импичменте.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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