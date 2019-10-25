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Espreso.tvОбществоЭкс-нардепа Микитася выпустили из СИЗО, - СМИ

Экс-нардепа Микитася выпустили из СИЗО, - СМИ

Подозреваемый в хищении средств в схеме с квартирами для нацгвардейцев экс-нардеп Максим Микитась вышел из СИЗО

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.

Ранее сообщалось, что за Микитася внесли 80 млн грн залога .

  • Напомним, НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Максиму Микитасю о подозрении в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
  • Суд отпустил Микитася под залог 5,5 млн грн.
  • САП обжаловала меру пресечения Микитасю, считая его слишком мягким. Прокурор САП заявил, что Микитась размышлял об убийстве свидетеля по делу.
  • Суд арестовал экс-нардепа Микитася, назначив залог в 80 млн грн.
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