Экс-нардепа Микитася отпустили под залог 5,5 млн грн

4 октября, 2019, 19:10

Экс-нардепа Максима Микитася отпустили под 5,5 млн грн залога и обязали надеть электронный браслет

Об этом сообщает LIGA.net.

Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего депутата и экс-главу строительной корпорации "Укрбуд" и экс-нардепа Максима Микита, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии, под залог в сумме 5,5 млн грн.

Решение принял судья Сергей Мойсак. Залог Микитась сможет внести в течение трех дней. На него будет надет электронный браслет, он также должен сдать загранпаспорт.

Специальная антикоррупционная прокуратура настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.