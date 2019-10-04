Экс-нардепа Микитася отпустили под залог 5,5 млн грн
Об этом сообщает LIGA.net.
Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего депутата и экс-главу строительной корпорации "Укрбуд" и экс-нардепа Максима Микита, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии, под залог в сумме 5,5 млн грн.
Решение принял судья Сергей Мойсак. Залог Микитась сможет внести в течение трех дней. На него будет надет электронный браслет, он также должен сдать загранпаспорт.
Специальная антикоррупционная прокуратура настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 300 млн грн залога.
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
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