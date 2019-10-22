Апелляционная палата Антикорсуду арестовала екснардепа Микитася, назначив залог в 80 млн грн
22 октября, 2019, 23:04
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения экснардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в хищении средств в схеме с квартирами для нацгвардейцев
Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".
Микитасю постановили содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн.
Его арестовали сразу в зале суда.
Прокурор САП подчеркивал, что материалы "прослушки" свидетельствуют о влиянии на свидетелей и других фигурантов дела, попытки Микитася препятствовать расследованию, используя свои связи. Однако часть заседания в конце концов была в закрытом режиме.
По словам прокурора, в рассекреченных материалах "прослушки" есть разговоры Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых в этом деле. Причем Микитась обсуждал это несколько раз и с разными людьми.
- Напомним, НАБУ и САП сообщили екснардепу Максиму Микитасю о подозрении в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардийцив на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
- Суд отпустил Микитася под залог 5,5 млн грн.
- Позднее САП обжаловала меру пресечения Микитасю, считая ее слишком мягкой. Прокурор САП заявил, что Микитась размышлял об убийстве свидетеля по делу.
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