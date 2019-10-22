Апелляционная палата Антикорсуду арестовала екснардепа Микитася, назначив залог в 80 млн грн

22 октября, 2019, 23:04

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения экснардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в хищении средств в схеме с квартирами для нацгвардейцев

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Микитасю постановили содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн.

Его арестовали сразу в зале суда.

Прокурор САП подчеркивал, что материалы "прослушки" свидетельствуют о влиянии на свидетелей и других фигурантов дела, попытки Микитася препятствовать расследованию, используя свои связи. Однако часть заседания в конце концов была в закрытом режиме.

По словам прокурора, в рассекреченных материалах "прослушки" есть разговоры Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых в этом деле. Причем Микитась обсуждал это несколько раз и с разными людьми.