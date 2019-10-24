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Espreso.tvОбществоЗеленский беспокоился о возможном давлении Трампа еще до инаугурации, - AP

Зеленский беспокоился о возможном давлении Трампа еще до инаугурации, - AP


фото: reuters
Владимир Зеленский еще до своей инаугурации был обеспокоен возможным давлением со стороны президента США Дональда Трампа с целью возобновить расследование по Хантеру Байдену

Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства 7 мая Зеленский собрал небольшую группу советников на встречу, которая должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины.

Однако на самом деле на встрече обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани по расследованию против Джо и Хантера Байдена и как не оказаться втянутыми во внутриполитическую борьбу в США.

Собеседники AP не знают, как возникла эта тема. Вероятно, Зеленский узнал обо всей этой истории во время телефонного разговора с Трампом 21 апреля, когда тот приветствовал его с победой на выборах. Однако источники не смогли вспомнить, упоминал ли Зеленский на встрече 7 мая тот разговор.

Уточняется, что стенограмма первого звонка так и не была обнародована, и неясно, просил ли Трамп непосредственно расследовать дело Байдена. Белый дом лишь сообщил, что в ходе разговора Трамп попросил Зеленского "искоренить коррупцию".

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.

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