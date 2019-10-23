Все члены Комитета по вопросам финансов ВР должны пройти проверку на детекторе лжи, - Зеленский

23 октября, 2019, 12:38

Президент заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастны к скандалу с вероятным взяточничеством, пройдут проверку на полиграфе

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

Так, президент отметил, что несмотря на международный визит в Японию, он "в курсе всех событий, держит руку на пульсе".

"Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - написал Зеленский.

Поэтому, по словам президента, все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и объективное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решения вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся ", - подчеркнул он.

Ну мнению главы государства, такой механизм "простой и прозрачный", а потому - "намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы".