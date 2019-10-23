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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" соберутся 28 октября для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов

"Слуги народа" соберутся 28 октября для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов


фото: prm.ua
Фракция "Слуга народа" на следующей неделе проведет заседание по скандалу с возможным взяточничеством

Об этом журналистам сказал депутат Виталий Безгин, передает LB.ua.

"Поскольку сейчас идет" неделя регионов "... нет возможности собрать фракцию. Думаю, что в понедельник будет заседание фракции и этот вопрос там будет снят с точки зрения напряжения. По поводу спекуляций о том, что кого-то там" покупали ", я бы не доверял журналистам ... Потому что всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству - собственно по нашей партии ", - сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что ОПГ забрасывает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $ 30 тыс. за противодействие законопроекту.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию

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