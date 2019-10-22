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Espreso.tvОбществоПодозрение во взяточничестве: в "Слуге народа" объяснили, будут ли проверять своих нардепов на полиграфе

Подозрение во взяточничестве: в "Слуге народа" объяснили, будут ли проверять своих нардепов на полиграфе

Евгения Кравчук заявила, что окончательное решение об использовании полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами

Об этом глава пресс-офиса партии "Слуга народа" написала в Facebook.

"Наша позиция четкая. Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, входящими в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами ", - отметила Кравчук.

Она отметила, что важно понять, возможно ли "корректное использование такого оборудования" в этой ситуации.

"Что касается скандала, в который попал Вячеслав Медяник, то свое слово должна сказать Генеральная прокуратура, которая уже пообещала провести соответствующую проверку. Анализировать нужно факты, а не догадки", - отметила представительница "Слуги народа".

Она добавила, что в случае доказательства вины кого-то из народных депутатов от "Слуги народа" они обязательно понесут ответственность.

Как стало известно ранее, ОПУ подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня ВР антикоррупционных законопроектов

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