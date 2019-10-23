САП взялась за возможное взяточничество "слуг"
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook
"Так, по информации, обнародованной в СМИ, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по $ 30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады ", - говорится в сообщении прокуратуры.
Расследование начали по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Если их вину докажут - им грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что ОПГ забрасывает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $ 30 тыс. за противодействие законопроекту.
"Их обвиняют в получении $ 30 тыс. (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады", - написал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.
Речь идет о законопроектах 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности недвижимости.
"Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф). Депутаты от" СН "предлагают пройти детектор руководству Офиса президента", - отметил Розенко.
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