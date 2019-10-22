ОПУ обвиняет 11 нардепов-"слуг" во взяточничестве: по $ 30 тыс. за противодействие законопроекту
22 октября, 2019, 16:46
ОПУ подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня ВР антикоррупционных законопроектов
Об этом написал бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook.
Офис президента подозревает 11 народных депутатов от партии "Слуга народа".
"Их обвиняют в получении $ 30 тыс. (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады", - написал он.
Речь идет о законопроектах 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности недвижимости.
"Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф). Депутаты от "СН" предлагают пройти детектор руководству Офиса президента", - отметил Розенко.
Поступило ли уже заявление на действия депутатов от "Слуги народа" в Национальное антикоррупционное бюро, не известно.
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