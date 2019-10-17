Асад: Сирия будет противостоять вторжению Турции "всеми законными средствами"

17 октября, 2019, 17:24

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами"

Об этом он объявил в четверг во время встречи с советником по нацбезопасности Ирака, сообщает France24.

Асад заявил, что "режим Эрдогана" ведет преступную агрессию против Сирии под лживыми лозунгами.

Он сказал, что Сирия будет реагировать на явное вторжение на сирийскую территорию "всеми законными средствами".