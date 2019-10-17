Асад: Сирия будет противостоять вторжению Турции "всеми законными средствами"
17 октября, 2019, 17:24
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами"
Об этом он объявил в четверг во время встречи с советником по нацбезопасности Ирака, сообщает France24.
Асад заявил, что "режим Эрдогана" ведет преступную агрессию против Сирии под лживыми лозунгами.
Он сказал, что Сирия будет реагировать на явное вторжение на сирийскую территорию "всеми законными средствами".
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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