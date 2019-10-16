Пожар в доме Гонтаревой и возгорание автомобиля ее невестки связаны, - Нацполиция

16 октября, 2019, 16:35

Полиция не исключает того, что пожар в доме семьи экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и возгорание автомобиля ее невестки связаны

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции, начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет.

"Для того, чтобы комментировать эти слова Гонтаревой (о том, что пожары в авто и в доме связаны, - ред.), нужно, наверное, ее допросить. Мы не исключаем, что оба пожара связаны, но проверяем и другие мотивы в деле по автомобилю", - сказал Цуцкиридзе.