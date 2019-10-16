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Espreso.tvОбществоПожар в доме Гонтаревой и возгорание автомобиля ее невестки связаны, - Нацполиция

Пожар в доме Гонтаревой и возгорание автомобиля ее невестки связаны, - Нацполиция

Полиция не исключает того, что пожар в доме семьи экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и возгорание автомобиля ее невестки связаны

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции, начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет.

"Для того, чтобы комментировать эти слова Гонтаревой (о том, что пожары в авто и в доме связаны, - ред.), нужно, наверное, ее допросить. Мы не исключаем, что оба пожара связаны, но проверяем и другие мотивы в деле по автомобилю", - сказал Цуцкиридзе.

  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
  • В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
  • Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
  • В комментарии журналистам Гонтарева категорически опровергла версию о собственной причастности к поджогу с целью получения убежища в Великобритании, где она сейчас живет.
  • Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную светло-шумовую ракету , а не следы "коктейля Молотова".
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