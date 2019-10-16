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Espreso.tvМирКанада прекратила экспорт оружия в Турцию

Канада прекратила экспорт оружия в Турцию


фото: reuters
Канада временно приостановила продажу оружия Турции из-за ее вторжения в Сирию

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Канады Гиям Берубе, пишет CBC News.

В Канаде раскритиковали турецкое военное вторжение, подчеркнув, что оно "ухудшает гуманитарную ситуацию и перечеркивает прогресс, достигнутый международной коалицией по борьбе с ИГИЛ".

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