Канада прекратила экспорт оружия в Турцию
16 октября, 2019, 13:38
Канада временно приостановила продажу оружия Турции из-за ее вторжения в Сирию
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Канады Гиям Берубе, пишет CBC News.
В Канаде раскритиковали турецкое военное вторжение, подчеркнув, что оно "ухудшает гуманитарную ситуацию и перечеркивает прогресс, достигнутый международной коалицией по борьбе с ИГИЛ".
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США с апровадилы санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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