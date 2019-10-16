Эрдоган выдвинул условие остановки наступления в Сирии

16 октября, 2019, 14:20

Наступление Турции на северо-востоке Сирии закончится, когда будет создана "безопасная зона"

Об этом сообщил президент Турции Раджеп Эрдоган, передает Reuters.

По словам Эрдогана, операция завершиться, если курдские бойцы сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны". При этом он отметил, что к созданию этой зоны операция не будет остановлена ни при каких обстоятельствах.

"Именно быстрое решение для боевиков бросить оружие и отступить из района к вечеру среды. Операция закончится, когда будет создана" безопасная зона ", - сообщил президент Турции.