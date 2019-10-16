Эрдоган выдвинул условие остановки наступления в Сирии
16 октября, 2019, 14:20
Наступление Турции на северо-востоке Сирии закончится, когда будет создана "безопасная зона"
Об этом сообщил президент Турции Раджеп Эрдоган, передает Reuters.
По словам Эрдогана, операция завершиться, если курдские бойцы сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны". При этом он отметил, что к созданию этой зоны операция не будет остановлена ни при каких обстоятельствах.
"Именно быстрое решение для боевиков бросить оружие и отступить из района к вечеру среды. Операция закончится, когда будет создана" безопасная зона ", - сообщил президент Турции.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США с апровадилы санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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