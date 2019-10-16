Единственная в ЕС Венгрия поддержала военную операцию Турции в Сирии
Об этом пишет DW со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после встречи с главой МИД Турции.
По словам Сийярто, решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии.
"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - заявил он.
Начав военную операцию на севере Сирии, Турция заявила, что ее главной целью является "создание очищенной от террористов" зоны безопасности "на границе между Турцией и Сирией".
Отмечается, что в эту зону безопасности Анкара намерена переместить беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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