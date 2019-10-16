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Espreso.tvОбществоЕдинственная в ЕС Венгрия поддержала военную операцию Турции в Сирии

Единственная в ЕС Венгрия поддержала военную операцию Турции в Сирии

Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после встречи с главой МИД Турции.

По словам Сийярто, решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии.

"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - заявил он.

Начав военную операцию на севере Сирии, Турция заявила, что ее главной целью является "создание очищенной от террористов" зоны безопасности "на границе между Турцией и Сирией".

Отмечается, что в эту зону безопасности Анкара намерена переместить беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.

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