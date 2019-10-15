Во Франции опасаются возрождения "ИГ" из-за ситуации в Сирии

15 октября, 2019, 17:27

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что решение Турции и США в Сирии приведут к возрождению "Исламского государства" в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Reuters.

Филипп обвинил Вашингтон в разрешении и усилении турецкого наступления из-за своего решения о выводе американских военных из Сирии.

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождение Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - сказал премьер-министр Франции .