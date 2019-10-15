Во Франции опасаются возрождения "ИГ" из-за ситуации в Сирии
15 октября, 2019, 17:27
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что решение Турции и США в Сирии приведут к возрождению "Исламского государства" в Сирии и Ираке
Об этом сообщает Reuters.
Филипп обвинил Вашингтон в разрешении и усилении турецкого наступления из-за своего решения о выводе американских военных из Сирии.
"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождение Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - сказал премьер-министр Франции .
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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