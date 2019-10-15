Великобритания прекратит экспорт оружия в Турцию
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Раабе, поставки оружия будут остановлены из-за опасений, что оно будет использоваться в военных операциях в Сирии.
"Правительство Великобритании очень серьезно относится к своим обязанностям по контролю над экспортом вооружений, и в этом случае, конечно, мы будем внимательно следить за экспортом нашей продукции в Турцию. Никаких дополнительных экспортных лицензий в Турцию для предметов, которые могут быть использованы в военных операции в Сирии, не будет предоставлено, пока мы проводим проверку ", - заявил Рааб.
Министр обороны также обратился к президенту Турции, чтобы тот проявил максимальную сдержанность и положил конец этим односторонним военным действиям ".
В понедельник совет ЕС по иностранным делам принял заключение, в которых заявлено, что "государства-члены придерживаются сильных национальных позиций по своей политики экспорта оружия в Турцию на основе положения Всеобщей позиции 2008/944 / CFSP по контролю над экспортом оружия".
В документе говорится, что "принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию".
Европейские СМИ отмечают, что эти формулировки дают возможность странам ЕС при желании вводить запреты на поставки вооружения Анкаре. При этом те страны, которые не хотят идти на такой шаг, могут продолжать поставки.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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