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Espreso.tvСпортУЕФА хочет перенести финал ЛЧ из Стамбула из-за турецкой агрессии в Сирии

УЕФА хочет перенести финал ЛЧ из Стамбула из-за турецкой агрессии в Сирии


фото: istanbul.giddom.com
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что финал Лиги чемпионов 2019/2020 может состояться за пределами Стамбула

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

В 2020 году Стамбул должен принять финал Лиги чемпионов, однако из-за военного конфликта с Сирией, УЕФА может принять решение изменить место проведения матча. Об этом накануне заявил вице-президент организации Мишель Ува.

"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решение УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", - сказал футбольный руководитель.

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