УЕФА хочет перенести финал ЛЧ из Стамбула из-за турецкой агрессии в Сирии
15 октября, 2019, 17:05
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что финал Лиги чемпионов 2019/2020 может состояться за пределами Стамбула
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
В 2020 году Стамбул должен принять финал Лиги чемпионов, однако из-за военного конфликта с Сирией, УЕФА может принять решение изменить место проведения матча. Об этом накануне заявил вице-президент организации Мишель Ува.
"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решение УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", - сказал футбольный руководитель.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии
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