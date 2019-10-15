Турецкий город обстреляли из Сирии: есть погибшие и раненые
15 октября, 2019, 17:12
В результате минометного обстрела приграничной провинции Мардин со стороны курдов YPG с территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Офис губернатора провинции.
"Двое гражданских погибло и 12 получили ранения в результате минометных обстрелов турецкой пограничной провинции сбоку YPG из Сирии", - говорится в сообщении.
Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах.
По данным Офиса, речь идет об обстрелах в поселках Таслики и Отлюк.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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