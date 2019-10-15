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Espreso.tvМирТурецкий город обстреляли из Сирии: есть погибшие и раненые

Турецкий город обстреляли из Сирии: есть погибшие и раненые


фото: reuters
В результате минометного обстрела приграничной провинции Мардин со стороны курдов YPG с территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Офис губернатора провинции.

"Двое гражданских погибло и 12 получили ранения в результате минометных обстрелов турецкой пограничной провинции сбоку YPG из Сирии", - говорится в сообщении.

Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах.

По данным Офиса, речь идет об обстрелах в поселках Таслики и Отлюк.

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