Турция не выведет войска из Сирии до "наступления мира", - Эрдоган
Об этом он сказал на VII саммите лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Баку, передает Анадолу.
"Операция "Источник мира" продлится до достижения поставленной цели - мира на севере Сирии", -заявил Эрдоган.
Он отметил, что Турция ожидает от дружественных стран активной поддержки политики Анкары.
По его словам, "антитеррористическая операция" в сирийских районах к востоку от реки Евфрат успешно продолжается.
"Все сирийские районы от Мюнбича и до границы с Ираком станут в ближайшее время частью зоны безопасности. На первом этапе будет обеспечено добровольное возвращение на родину миллиона сирийских беженцев, а дальше - еще двух миллионов", - подчеркнул президент Турции.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии
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