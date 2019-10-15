Турция не выведет войска из Сирии до "наступления мира", - Эрдоган

15 октября, 2019, 15:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Источник мира" продлится до тех пор, пока на севере Сирии не "наступит мир"

Об этом он сказал на VII саммите лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Баку, передает Анадолу.

"Операция "Источник мира" продлится до достижения поставленной цели - мира на севере Сирии", -заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция ожидает от дружественных стран активной поддержки политики Анкары.

По его словам, "антитеррористическая операция" в сирийских районах к востоку от реки Евфрат успешно продолжается.

"Все сирийские районы от Мюнбича и до границы с Ираком станут в ближайшее время частью зоны безопасности. На первом этапе будет обеспечено добровольное возвращение на родину миллиона сирийских беженцев, а дальше - еще двух миллионов", - подчеркнул президент Турции.