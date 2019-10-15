Трамп позвонил Эрдогану и призвал прекратить военную операцию в Сирии, - Пенс

15 октября, 2019, 09:17

Президент США Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана договориться о прекращении огня с курдскими силами в Сирии

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает The Hill .

По его словам, Трамп "очень сильно давил на Эрдогана по телефону, чтобы немедленно заключить соглашение о прекращении огня".

"Президент Соединенных Штатов призвал президента Турции прекратить вторжение, принять решение о немедленном прекращении огня и начать переговоры с курдскими силами в Сирии", - пояснил Пенс.

Вице-президент добавил, что Трамп получил "твердое обязательство", что турки не нападут на сирийский город Кобан, где сосредоточена значительная концентрация курдов.

Он отметил, что недавно объявленные санкции останутся в силе или будут усилены, пока Турция "не примет решение о немедленном прекращении огня, не прекратит насилие и не согласится вести переговоры на долгосрочную перспективу".

Отмечается, что в ближайшие дни Пенс возглавит делегацию в Турцию, которая поможет договориться об урегулировании конфликта между Анкарой и курдскими силами.