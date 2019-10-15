Трамп позвонил Эрдогану и призвал прекратить военную операцию в Сирии, - Пенс
Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает The Hill .
По его словам, Трамп "очень сильно давил на Эрдогана по телефону, чтобы немедленно заключить соглашение о прекращении огня".
"Президент Соединенных Штатов призвал президента Турции прекратить вторжение, принять решение о немедленном прекращении огня и начать переговоры с курдскими силами в Сирии", - пояснил Пенс.
Вице-президент добавил, что Трамп получил "твердое обязательство", что турки не нападут на сирийский город Кобан, где сосредоточена значительная концентрация курдов.
Он отметил, что недавно объявленные санкции останутся в силе или будут усилены, пока Турция "не примет решение о немедленном прекращении огня, не прекратит насилие и не согласится вести переговоры на долгосрочную перспективу".
Отмечается, что в ближайшие дни Пенс возглавит делегацию в Турцию, которая поможет договориться об урегулировании конфликта между Анкарой и курдскими силами.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
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