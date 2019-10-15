Совбез ООН 16 октября обсудит наступление Турции в Сирии
15 октября, 2019, 18:02
Совет Безопасности ООН соберется в среду для обсуждения последних событий в Сирии, на севере которой Турция проводит военную операцию
Об этом сообщает CNBC.
Пять европейских членов Совбеза ООН, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, просили провести закрытое обсуждение. Они выразили сильное беспокойство ситуацией.
Это будет второе заседание Совета с тех пор, как Турция начала военное вторжение в Северную Сирию.
Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.
Наступление Турции и вывода войск США из региона вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против Игил в Сирии.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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