Совбез ООН 16 октября обсудит наступление Турции в Сирии

15 октября, 2019, 18:02

Совет Безопасности ООН соберется в среду для обсуждения последних событий в Сирии, на севере которой Турция проводит военную операцию

Об этом сообщает CNBC.

Пять европейских членов Совбеза ООН, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, просили провести закрытое обсуждение. Они выразили сильное беспокойство ситуацией.

Это будет второе заседание Совета с тех пор, как Турция начала военное вторжение в Северную Сирию.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Наступление Турции и вывода войск США из региона вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против Игил в Сирии.