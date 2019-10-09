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Espreso.tvОбществоВ Стокгольме началось рассмотрение апелляции Газпрома за транзит газа Нафтогаза

В Стокгольме началось рассмотрение апелляции Газпрома за транзит газа Нафтогаза


фото: ukrinform
9 октября в Стокгольме стартовали слушания апелляции на решение Стокгольмского арбитража по делу о транзите и поставках газа между украинским Нафтогазом и российским Газпромом

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, 9 октября апелляционный суд заслушает вступительное слово российской стороны. Выступление запланировано на целый день.

"Для того, чтобы объяснить, почему судебные процессы против Газпрома занимают так много времени, приведу одну цифру. 50000 - примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа ", - отметил Витренко.

По его словам, в апелляционный суд подавали преимущественно выводы экспертов и показания свидетелей. Поскольку эти документы нужно было согласовать и изучить судебные процессы с Газпромом и продолжаются так долго.

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