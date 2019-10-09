В Стокгольме началось рассмотрение апелляции Газпрома за транзит газа Нафтогаза
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
По его словам, 9 октября апелляционный суд заслушает вступительное слово российской стороны. Выступление запланировано на целый день.
"Для того, чтобы объяснить, почему судебные процессы против Газпрома занимают так много времени, приведу одну цифру. 50000 - примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа ", - отметил Витренко.
По его словам, в апелляционный суд подавали преимущественно выводы экспертов и показания свидетелей. Поскольку эти документы нужно было согласовать и изучить судебные процессы с Газпромом и продолжаются так долго.
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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд.
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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В мае газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
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По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $ 2,8 млрд.
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