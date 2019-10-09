Турция начала бомбардировки в Сирии (ВИДЕО)
9 октября, 2019, 17:37
Несколько крупных взрывов 9 октября всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн возле турецкой границы
Об этом сообщает Reuters .
Из домов в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым.
PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al -Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF- Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019
Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.
В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".
- Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции возле турецкой границы.
- Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
- После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
- Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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