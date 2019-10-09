Турция начала бомбардировки в Сирии (ВИДЕО)

9 октября, 2019, 17:37

Несколько крупных взрывов 9 октября всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн возле турецкой границы

Об этом сообщает Reuters .

Из домов в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым.

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al -Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF - Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019

Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".