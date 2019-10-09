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Espreso.tvОбществоТурция начала бомбардировки в Сирии (ВИДЕО)

Турция начала бомбардировки в Сирии (ВИДЕО)


фото: reuters
Несколько крупных взрывов 9 октября всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн возле турецкой границы

Об этом сообщает Reuters .

Из домов в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым.

Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции возле турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
  • После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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