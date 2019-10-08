"Измена курдов и катастрофа": Республиканцы в Конгрессе выступили против решения Трампа вывести войска из Сирии

8 октября, 2019, 10:28

Сенаторы-республиканцы призвали президента Трампа отказаться от решения вывести войска из северной Сирии, где сосредоточены курды, которые рассчитывают на американскую поддержку

Об этом пишет в понедельник американское центральное издание The Hill.

"Этот шаг (вывод войск, - ред.), который Белый дом анонсировал в воскресенье вечером, привел к вспышке напряженности между Трампом и его союзниками в Республиканской партии, добавив головной боли для республиканцев на фоне разрозненной борьбы против импичмента", - отмечается в сообщении.

В частности, близкий соратник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение Трампа катастрофой.

"Я не знаю всех деталей решения президента Трампа по севере Сирии и сейчас нахожусь в процессе организации телефонного разговора с госсекретарем Помпео. Но если сообщения СМИ соответствуют действительности, то на наших глазах разворачивается катастрофа", - написал Грэм в Твиттере.

Сенатор Марко Рубио также осудил это решение Белого дома. Он предупредил, что это может привести к пагубным последствиям для всего региона.

"Если сообщения об отступлении американского контингента в Сирии соответствуют действительности, то администрация Трампа сделала серьезную ошибку, которая приведет к последствиям за пределами Сирии", - написал Рубио в Твиттере.

По его словам, такой шаг "придаст Ирану уверенности для дальнейшего обострения ситуации и осуществления вражеских атак".

Член палаты представителей США от республиканской партии Лиз Чейни также назвала передислокацию американских военных "катастрофической ошибкой". "Это решение игнорирует урок 9/11 (терактов 11 сентября - ИФ). Террористы в тысячах километров от нас могут и будут использовать их приюты для атак против Америки", - отметила Чейни.

Сенатор Митт Ромни, известный своими непростыми отношениями с президентом США, заявил, что решение Трампа по Сирии является предательством по отношению курдов.

"Решение президента оставить наших союзников-курдов перед наступательной операцией Турции - предательство. Оно указывает, что Америка - это ненадежный союзник", - отметил Ромни.

Со своей стороны бывший постпред США Никки Хейли также подвергла критике решение администрации США.

"Мы всегда должны прикрывать спины наших союзников, если мы ожидаем, что они будут это делать для нас тоже. Курды играли важнейшую роль в нашей успешной борьбе против "Исламского государства" в Сирии. Оставлять их умирать - это большая ошибка", - написала Хейли .

В частности, сенатор-республиканец Пэт Туми, представляющий Филадельфию, ключевой штат на выборах 2020 года, призвал Трампа изменить решение, выразив беспокойство. что выход США из региона будет способствовать укреплению ИГИЛ и будет иметь последствия для союзников.

"Эта измена курдов также серьезно повредит нашему авторитету как союзника во всем мире. Президенту Трампу следует немедленно переосмыслить это", - заявил Туми в понедельник.

Сенатор-республиканец от Небраски Бен Сасси подчеркнул: если Трамп не изменит своего решения, это скорее всего, приведет к "зачистке" союзников-курдов.

"Я надеюсь, что президент прислушается к своим генералам и передумает", - подчеркнул он.