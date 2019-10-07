США не поддержат турецкую операцию в Сирии и отводят войска

7 октября, 2019, 11:38

В Белом доме заявляют, что США не будут играть никакой роли в неизбежной турецкой военной операции против поддерживаемых Вашингтоном курдских сил на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает BBC со ссылкой на соответствующее заявление.

"Вооруженные силы Соединенных Штатов не поддержат и не будут задействованы в турецкой операции. Вооруженные силы США, победив местный" халифат "и деловые, больше не будут находиться в этой зоне. Турция несет ответственность за всех бойцов Исламского Государства, пленных в этом районе в течение последних двух лет ", - говорится в заявлении.

Белый дом также заявил, что Турция возьмет на себя всю ответственность за бойцов группы "Исламского государства", захваченных за последние два года.

"Правительство США давило на Францию, Германию и другие европейские страны, из которых прибыло много восторженных бойцов ИГИЛ, чтобы забрать их обратно, но они отказали. США не задерживать их, так как это может длиться годы и дорого будет стоить налогоплательщикам в США" , - говорится в заявлении.

В заявлении не упоминаются курдские отряды YPG, которые до сих пор были получали сильную поддержку со стороны США и были основными союзниками западных стран в борьбе с исламскими фундаменталистами.

В январе Трамп угрожал "разорить" Турцию, если и атакует курдов.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.