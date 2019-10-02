Турция заявила об одностороннем начале военных действий в северной Сирии

2 октября, 2019, 12:58

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале односторонних военных действий "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Reuters .

Сообщается, что Турция планирует разместить около 2 млн сирийских беженцев в "безопасной зоне", которая будет очищено от бойцов курдских отрядов самообороны (YPG), которые Анкара считает "террористической организацией".

"Мы не достигли ни желаемых результатов Евфрата на востоке. Турция не может потерять ни одного дня по этому вопросу. Нет другого выбора, кроме как действовать самостоятельно. Мы планируем разместить 2 млн человек в безопасных зонах, мы создадим. Мы рассчитали расходы и будем прилагать усилия для улучшения. Мы начнем делать шаги, как только регион будет спасен от нашествия террора ", - заявил Эрдоган.

Напомним, в августе Турция анонсировала новую операцию по обеспечению безопасности границ страны на севере Сирии. По словам Эрдогана, Анкара ждет от США шагов в вопросе экстрадиции главарей террористической организации и отказа от поставок оружия террористам в Сирии.

После чего министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что любая операция Турции на севере Сирии будет "неприемлемым", и Вашингтон предотвратит односторонним вторжением.

YPG является частью проамериканской коалиции "Сирийских демократических сил" - SDF, которые за последние четыре года при поддержке США взяли под контроль значительную часть северо-восточной Сирии, выбив оттуда боевиков "Исламского государства".

Анкара рассматривает YPG как террористическую организацию и требует ее выхода из ряда приграничных городов в провинциях Ракка и Хасака.