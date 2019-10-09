Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
9 октября, 2019, 16:34
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии
По словам Эрдогана, операция начата против "террористических курдских организаций и ИГИЛ на севере Сирии".
Президент добавил, что военная операция получила название "Родник мира".
HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK ...- Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 24, 2019
HERKES İÇİN BARIŞ ...
HERKES İÇİN REFAH ...
HERKES İÇİN ADALET ...
HERKES İÇİN HUZURLU VE GÜVENLİ BİR GELECEK ... pic.twitter.com/RqtKIKaau5
Ранее сообщалось, что турецкие войска начали пересекать северо-восточную границу Сирии.
- Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции возле турецкой границы.
- Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
- После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
- Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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