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Espreso.tvОбществоЭрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

По словам Эрдогана, операция начата против "террористических курдских организаций и ИГИЛ на севере Сирии".

Президент добавил, что военная операция получила название "Родник мира".

Ранее сообщалось, что турецкие войска начали пересекать северо-восточную границу Сирии.

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции возле турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
  • После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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