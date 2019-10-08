"Я это уже делал": Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции
Об этом президент США написал в своем Twitter.
Заявление прозвучало на фоне подготовки Турцией военной операции на севере Сирии против сирийских курдов, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством".
"Я твердо это ранее заявлял и повторяю сейчас: если Турция сделает что-нибудь, что я при своей большой и исключительной мудрости признаю недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", - говорится в твите.
"Они должны с Европой и другими наблюдать за захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богатые, защищать собственную территорию. США большие! ", - добавил Трамп.
.... the captured ISIS fighters and families. The US has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
- Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции возле турецкой границы.
- Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
- Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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