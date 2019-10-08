"Я это уже делал": Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции

8 октября, 2019, 11:06

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым

Об этом президент США написал в своем Twitter.

Заявление прозвучало на фоне подготовки Турцией военной операции на севере Сирии против сирийских курдов, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством".

"Я твердо это ранее заявлял и повторяю сейчас: если Турция сделает что-нибудь, что я при своей большой и исключительной мудрости признаю недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", - говорится в твите.

"Они должны с Европой и другими наблюдать за захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богатые, защищать собственную территорию. США большие! ", - добавил Трамп.

.... the captured ISIS fighters and families. The US has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019