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Espreso.tvМир"Я это уже делал": Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции

"Я это уже делал": Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым

Об этом президент США написал в своем Twitter.

Заявление прозвучало на фоне подготовки Турцией военной операции на севере Сирии против сирийских курдов, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством".

"Я твердо это ранее заявлял и повторяю сейчас: если Турция сделает что-нибудь, что я при своей большой и исключительной мудрости признаю недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", - говорится в твите.

"Они должны с Европой и другими наблюдать за захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богатые, защищать собственную территорию. США большие! ", - добавил Трамп.

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции возле турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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