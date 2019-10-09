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Espreso.tvОбществоСМИ: Обличитель Трампа был связан с кандидатом от демократов

СМИ: Обличитель Трампа был связан с кандидатом от демократов


фото: gettyimages
Разведчик, который подал жалобу на разговор лидеров США и Украины, имел связь с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии

Об этом заявил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон в Конгрессе 4 октября, сообщает "Washington Examiner" со ссылкой на свои источники.

"Генеральный инспектор сказал, что (источник) работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", - сказал один осведомленный источник.

"Генинспектор сказал, что обличитель имел профессиональные отношения с одним из кандидатов 2020 года", - сказал другой источник.

"Аткинсон сказал, что информатор раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него раньше были рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", - сообщил еще один источник.

По словам трех собеседников, Аткинсон не идентифицировал кандидата от Демократической партии, с которым у информатора была связь.

Неясно, какими были рабочие и профессиональные отношения между ними.

В письме от 26 августа генинспектор разведывательного сообщества США сообщил, что анонимный информатор о давлении Трампа на Украину показал "некоторые признаки противоречивого политического уклона в пользу конкурирующего политического кандидата".

Однако Аткинсон отметил, что это не изменило его решение о том, что жалоба заслуживает доверия, особенно с учетом другой полученной информации.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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