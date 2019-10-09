СМИ: Обличитель Трампа был связан с кандидатом от демократов

9 октября, 2019, 11:59

Об этом заявил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон в Конгрессе 4 октября, сообщает "Washington Examiner" со ссылкой на свои источники.

"Генеральный инспектор сказал, что (источник) работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", - сказал один осведомленный источник.

"Генинспектор сказал, что обличитель имел профессиональные отношения с одним из кандидатов 2020 года", - сказал другой источник.

"Аткинсон сказал, что информатор раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него раньше были рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", - сообщил еще один источник.

По словам трех собеседников, Аткинсон не идентифицировал кандидата от Демократической партии, с которым у информатора была связь.

Неясно, какими были рабочие и профессиональные отношения между ними.

В письме от 26 августа генинспектор разведывательного сообщества США сообщил, что анонимный информатор о давлении Трампа на Украину показал "некоторые признаки противоречивого политического уклона в пользу конкурирующего политического кандидата".

Однако Аткинсон отметил, что это не изменило его решение о том, что жалоба заслуживает доверия, особенно с учетом другой полученной информации.