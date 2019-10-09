Наступление Турции в Сирии: курды объявили мобилизацию
9 октября, 2019, 17:47
В среду, 9 октября, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную всеобщую мобилизацию в связи с началом наступления турецкой армии
Об этом со ссылкой на Демократические силы Сирии передает DW.
"Когда угрозы и мобилизация турецкой армии и ее наемников набирают обороты, мы призываем наш народ выйти к территориям, граничащим с Турцией, чтобы выполнить свой моральный долг и дать отпор в этот важный исторический момент", - говорится в заявлении.
При этом тех курдов, которые находятся в других странах, призывают выйти на демонстрации против турецкой агрессии.
Ранее Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии.
- Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции возле турецкой границы.
- Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
- После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
- Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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