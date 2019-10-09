Наступление Турции в Сирии: курды объявили мобилизацию

9 октября, 2019, 17:47

В среду, 9 октября, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную всеобщую мобилизацию в связи с началом наступления турецкой армии

Об этом со ссылкой на Демократические силы Сирии передает DW.

"Когда угрозы и мобилизация турецкой армии и ее наемников набирают обороты, мы призываем наш народ выйти к территориям, граничащим с Турцией, чтобы выполнить свой моральный долг и дать отпор в этот важный исторический момент", - говорится в заявлении.

При этом тех курдов, которые находятся в других странах, призывают выйти на демонстрации против турецкой агрессии.

Ранее Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии.