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Espreso.tvОбществоБелый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу

Белый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу

Три комитета Палаты представителей под руководством Демократической партии проводят расследование по делу импичмента президенту США Дональду Трампу

Об этом сообщает BBC.

В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным".

Ответ Белого дома последовал после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в ЕС свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президенту.

"Расследование пытается выяснить, не придержал ли президент помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к расследованию Джо Байдена, который баллотируется на пост президента от демократов", - пояснили в BBC.

  • СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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