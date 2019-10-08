Усик не будет драться с россиянином, выступавшим за компанию братьев Кличко, - промоутер

8 октября, 2019, 14:18

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что россиянина Александра Устинова, который выступал за K2 Promotions, нет среди потенциальных соперников украинца

Об этом сообщает "СЭ".

По словам генерального директора K2 Promotions Александр Красюк, 12 октября Усик выйдет на ринг в Чикаго, несмотря на то что нидерландца Тайрона Спонга, который должен был с ним драться, отстранили от поединка из-за допинга.

Однако соперником украинца точно не будет россиянин Александр Устинов, который до 2014 года выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions.

"Нет шансов, что Усик вообще будет биться 12 числа Но Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие", - сказал Красюк. .