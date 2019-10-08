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Espreso.tvСпортУсик не будет драться с россиянином, выступавшим за компанию братьев Кличко, - промоутер

Усик не будет драться с россиянином, выступавшим за компанию братьев Кличко, - промоутер


фото: boxnews.com.ua
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что россиянина Александра Устинова, который выступал за K2 Promotions, нет среди потенциальных соперников украинца

Об этом сообщает "СЭ".

По словам генерального директора K2 Promotions Александр Красюк, 12 октября Усик выйдет на ринг в Чикаго, несмотря на то что нидерландца Тайрона Спонга, который должен был с ним драться, отстранили от поединка из-за допинга.

Однако соперником украинца точно не будет россиянин Александр Устинов, который до 2014 года выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions.

"Нет шансов, что Усик вообще будет биться 12 числа Но Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие", - сказал Красюк. .

  • 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг .
  • Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заверил, что имеет три-четыре варианта на замену Тайрону Спонгу.
  • Вместо нидерландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг, против украинца Александра Усика 12 октября бой может провести россиянин Александр Устинов, который ранее выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions.
  • Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александр Усик, заявил о манипуляции с его пробами.
  • Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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