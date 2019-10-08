Соперником Усика может стать россиянин, который убежал от братьев Кличко
8 октября, 2019, 11:37
Вместо нидерландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг, против украинца Александра Усика 12 октября бой может провести россиянин Александр Устинов, который ранее выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions
Об этом заявил промоутер россиянина Владимир Хрюнов, сообщает Р-Спорт.
По его словам, Александр Устинов согласился провести бой с Александром Усиком вместо Тайрона Спонга.
"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в прекрасной форме", - сказал Хрюнов.
42-летний Устинов провел 39 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 35 побед и потерпел четыре поражения. До 2014 года Устинов выступал за Беларусь и представлял промоутерскую компанию братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions, за которую сейчас выступает Усик.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг .
- Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заверил, что у него есть три-четыре варианта на замену Тайрону Спонгу.
- 24 августа Александр Усик отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе, поскольку не хочет, чтобы спортивное соревнование между ними приобрело политическую окраску.
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