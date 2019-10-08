Соперником Усика может стать россиянин, который убежал от братьев Кличко

8 октября, 2019, 11:37

Вместо нидерландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг, против украинца Александра Усика 12 октября бой может провести россиянин Александр Устинов, который ранее выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions

Об этом заявил промоутер россиянина Владимир Хрюнов, сообщает Р-Спорт.

По его словам, Александр Устинов согласился провести бой с Александром Усиком вместо Тайрона Спонга.

"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в прекрасной форме", - сказал Хрюнов.

42-летний Устинов провел 39 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 35 побед и потерпел четыре поражения. До 2014 года Устинов выступал за Беларусь и представлял промоутерскую компанию братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions, за которую сейчас выступает Усик.