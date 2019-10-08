Это подстава: пойманный на допинге боксер считает, что его убрали с пути Усика

8 октября, 2019, 11:55

Голландец Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляциях с его пробами

Об этом сообщает BoxingScene .

Спонг, который должен был драться с Усиком 12 октября в Чикаго (США), однако провалил тест на допинг, заявил, что категорически не согласен с результатами анализов VADA (волонтерской антидопинговой ассоциации).

"Это подстава. Я полностью отрицаю, что пользовался любыми препаратами, упомянутыми VADA. Я просил об открытии допинг-пробы В. Это будет происходить в какой-то другой лаборатории, я сам ее выберу. Неделю назад я также проходил тестирование после запроса от боксерской комиссии Иллинойса. Оно показало, что я чист ", - заверил Спонг.

По словам нидерландского боксера, он будет доказывать свою правоту и намерен судиться с промоутерской компанией Matchroom, которая организует бой.

"Matchroom, я прошу вас открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это все какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка. Я сам согласился на тестирование от VADA, ведь у меня нет ничего, что можно скрывать. Я не смогу оставить это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении причиненного вреда ", - сказал Спонг.

8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.

Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирный заверил, что имеет три-четыре варианта на замену Тайрону Спонга.

Вместо нидерландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг, против украинца Александра Усика 12 октября бой может провести россиянин Александр Устинов, который ранее выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions.