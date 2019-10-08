Команда Усика ищет замену Спонгу, который провалил тест на допинг

8 октября, 2019, 11:19

Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заверил, что три-четыре варианта на замену голландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг и не выйдет 12 октября на бой с украинцем

Об этом Хирн написал в twitter.

Британец сообщил, что для украинца есть резервные противники на бой вместо Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест.

"VADA связалась с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты. У нас есть резервные противники", - написал Хирн.

В комментарии ESPN британец заверил, что ведет переговоры с тремя-четырьмя бойцами.

Тест Спонга показал наличие в организме кломифена, препарата, который классифицируется как маскировочный агент.

Несмотря на проваленный голландцем тест на допинг, Александр Усик планирует 12 октября дебютировать в супертяжелом весе. Бой должен состояться в Чикаго (США).

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong's test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. - Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019