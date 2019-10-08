Команда Усика ищет замену Спонгу, который провалил тест на допинг
Об этом Хирн написал в twitter.
Британец сообщил, что для украинца есть резервные противники на бой вместо Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест.
"VADA связалась с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты. У нас есть резервные противники", - написал Хирн.
В комментарии ESPN британец заверил, что ведет переговоры с тремя-четырьмя бойцами.
Тест Спонга показал наличие в организме кломифена, препарата, который классифицируется как маскировочный агент.
Несмотря на проваленный голландцем тест на допинг, Александр Усик планирует 12 октября дебютировать в супертяжелом весе. Бой должен состояться в Чикаго (США).
We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong's test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.- Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019
- Голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг .
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