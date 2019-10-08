 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКоманда Усика ищет замену Спонгу, который провалил тест на допинг

Команда Усика ищет замену Спонгу, который провалил тест на допинг


фото: REUTERS
Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заверил, что три-четыре варианта на замену голландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг и не выйдет 12 октября на бой с украинцем

Об этом Хирн написал в twitter.

Британец сообщил, что для украинца есть резервные противники на бой вместо Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест.

"VADA связалась с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты. У нас есть резервные противники", - написал Хирн.

В комментарии ESPN британец заверил, что ведет переговоры с тремя-четырьмя бойцами.

Тест Спонга показал наличие в организме кломифена, препарата, который классифицируется как маскировочный агент.

Несмотря на проваленный голландцем тест на допинг, Александр Усик планирует 12 октября дебютировать в супертяжелом весе. Бой должен состояться в Чикаго (США).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

8 октября, 2019 вторник

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать