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Espreso.tvСпортПромоутер Усика признался, что знал о проблемах Спонга с допингом

Промоутер Усика признался, что знал о проблемах Спонга с допингом


фото: Instagram
Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену

Об этом сообщает промоутерская компания Усика K2 Promotions в facebook.

После того, как Тайрон Спонг за несколько дней до боя, который должен состояться 12 октября в Чикаго (США), провалил тест на допинг, генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что предусматривал подобные проблемы и начал поиски нового соперника еще на прошлой неделе.

"У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими оппонентами по поводу возможной замены. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника", - сказал Красюк.

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