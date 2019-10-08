Промоутер Усика признался, что знал о проблемах Спонга с допингом
8 октября, 2019, 12:48
Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену
Об этом сообщает промоутерская компания Усика K2 Promotions в facebook.
После того, как Тайрон Спонг за несколько дней до боя, который должен состояться 12 октября в Чикаго (США), провалил тест на допинг, генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что предусматривал подобные проблемы и начал поиски нового соперника еще на прошлой неделе.
"У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими оппонентами по поводу возможной замены. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника", - сказал Красюк.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг .
- Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирный заверил, что имеет три-четыре варианта на замену Тайрону Спонгу.
- Вместо нидерландца Тайрона Спонга, который провалил тест на допинг, против украинца Александра Усика 12 октября бой может провести россиянин Александр Устинов , который ранее выступал за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions.
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами .
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