Конгрессмены требуют от Белого дома документы относительно разговора Трампа и Зеленского
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Председатели Комитета по иностранным делам Элиот Энгель, Комитета по разведке Адам Шифф и Комитета по надзору Элайджа Каммингс Палаты представителей Конгресса США потребовали от Белого дома документы, по июльской беседе президентов США Дональд Трампа и Украины Владимира Зеленского.
Требование обусловлено проведенной демократами проверкой, направленной на принятие решения об импичменте президенту.
"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и нацию в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как выдать эту повестку", - говорится в распространенном заявлении глав комитетов.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что эта повестка ничего не меняет.
"Эта повестка ничего не меняет - просто больше запросов на документы, потерянное время и доллары налогоплательщиков, которые в конечном итоге покажут, что президент не сделал ничего плохого", - сказала Гришэм.
По информации американских СМИ, адвокаты Белого дома считают, что Трамп может игнорировать требования законодателей до тех пор, пока контролируемая демократами Палата представителей не осуществит голосование по решению об импичменте.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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