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Espreso.tvМирУкраина и Китай должны расследовать дело Байдена, - Трамп

Украина и Китай должны расследовать дело Байдена, - Трамп


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Украина и Китай провели расследование его политического оппонента Джо Байдена и его сына

Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о том, каких действий он ждет от президента Украины Владимира Зеленского по Байдену, Трамп вспомнил и Украину, и Китай.

По его мнению, обе страны должны расследовать действия бывшего вице-президента и его сына Хантера.

Трамп отметил, что еще не просил главу КНР Си Цзиньпина расследовать дело Байдена, но «безусловно» попросит.

Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына в коррупции, но нет никаких доказательств того, что они совершили правонарушение.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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