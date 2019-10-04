Украина и Китай должны расследовать дело Байдена, - Трамп

4 октября, 2019, 11:22

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Украина и Китай провели расследование его политического оппонента Джо Байдена и его сына

Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о том, каких действий он ждет от президента Украины Владимира Зеленского по Байдену, Трамп вспомнил и Украину, и Китай.

По его мнению, обе страны должны расследовать действия бывшего вице-президента и его сына Хантера.

Трамп отметил, что еще не просил главу КНР Си Цзиньпина расследовать дело Байдена, но «безусловно» попросит.

Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына в коррупции, но нет никаких доказательств того, что они совершили правонарушение.