Украина и Китай должны расследовать дело Байдена, - Трамп
4 октября, 2019, 11:22
Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Украина и Китай провели расследование его политического оппонента Джо Байдена и его сына
Об этом сообщает CNN.
Отвечая на вопрос о том, каких действий он ждет от президента Украины Владимира Зеленского по Байдену, Трамп вспомнил и Украину, и Китай.
По его мнению, обе страны должны расследовать действия бывшего вице-президента и его сына Хантера.
Трамп отметил, что еще не просил главу КНР Си Цзиньпина расследовать дело Байдена, но «безусловно» попросит.
Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына в коррупции, но нет никаких доказательств того, что они совершили правонарушение.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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