Миссия МВФ уехала из-за "тревожных событий" вокруг Гонтаревой и ПриватБанка, - Данилюк

4 октября, 2019, 10:20

Экс-секретарь СНБО Александр СНБО считает, что миссия МВФ уехала из Украины из-за ситуации вокруг ПриватБанка и поджога авто и дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

Об этом он рассказал в интервью Lb.ua

"Недавно в Украине была миссия МВФ, они поехали без результата - их беспокоит ситуация вокруг ПриватБанка. ... Тревожные события (стали причиной отъезда миссии, - Ред.). В течение недели в бывшей главы НБУ Валерия Гонтаревой сожгли сначала машину, потом дом, прошли обыски в ПриватБанке ", - отметил Данилюк.

Он добавил, что в случае, когда глава Офиса президента Андрей Богдан во время своей адвокатской деятельности подавал иски против Украины, то доверия не будет.

"Еще момент: если глава Администрации (Офиса президента - ред.), ранее будучи адвокатом, подавал иски против государства то априори доверие нулевое", - пояснил Данилюк.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверял , что в отъезде миссии МВФ "нет "измены ".

"Группа специалистов из МВФ приезжала к нам, чтобы обсудить, что будет написано в меморандуме. Они были у нас 2 недели, встречались с большой частью государственного сектора, банками, изучали ситуацию, чтобы понимать лучше, что действительно происходит, ведь хотят закладывать в меморандум реальные показатели. Они отсюда уехали планово с положительным сообщением, что продолжаются конструктивные переговоры, работа продолжится в течение нескольких недель. Это обычная процедура ", - пояснил министр.