Миссия МВФ уехала из-за "тревожных событий" вокруг Гонтаревой и ПриватБанка, - Данилюк
Об этом он рассказал в интервью Lb.ua
"Недавно в Украине была миссия МВФ, они поехали без результата - их беспокоит ситуация вокруг ПриватБанка. ... Тревожные события (стали причиной отъезда миссии, - Ред.). В течение недели в бывшей главы НБУ Валерия Гонтаревой сожгли сначала машину, потом дом, прошли обыски в ПриватБанке ", - отметил Данилюк.
Он добавил, что в случае, когда глава Офиса президента Андрей Богдан во время своей адвокатской деятельности подавал иски против Украины, то доверия не будет.
"Еще момент: если глава Администрации (Офиса президента - ред.), ранее будучи адвокатом, подавал иски против государства то априори доверие нулевое", - пояснил Данилюк.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверял , что в отъезде миссии МВФ "нет "измены ".
"Группа специалистов из МВФ приезжала к нам, чтобы обсудить, что будет написано в меморандуме. Они были у нас 2 недели, встречались с большой частью государственного сектора, банками, изучали ситуацию, чтобы понимать лучше, что действительно происходит, ведь хотят закладывать в меморандум реальные показатели. Они отсюда уехали планово с положительным сообщением, что продолжаются конструктивные переговоры, работа продолжится в течение нескольких недель. Это обычная процедура ", - пояснил министр.
- 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , ексголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-главаНацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
- В ночь на 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье Гонтаревой.
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