Гончарук уверяет, что в отъезде миссии МВФ "нет зрады"
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
"Сейчас идут переговоры. Группа специалистов из МВФ приезжала к нам, чтобы обсудить, что будет написано в меморандуме. Они были у нас две недели, встречались с большой частью государственного сектора, банками, изучали ситуацию, чтобы понимать лучше, что действительно происходит, ведь хотят закладывать в меморандум реальные показатели. Они отсюда уехали планово, с положительным сообщением, что продолжаются конструктивные переговоры, работа продолжится в течение нескольких недель. Это обычная процедура", - пояснил министр.
По его словам, через несколько недель украинская группа министров с ответным визитом поедет в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры по меморандуму, возможно, согласует текст меморандума.
"Эти все истории зрады, аяяяй, поехали, для этих товарищей советую взглянуть на историю, как до этого начинались программы с МВФ", - добавил Гончарук.
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