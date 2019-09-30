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Espreso.tvОбществоГончарук уверяет, что в отъезде миссии МВФ "нет зрады"

Гончарук уверяет, что в отъезде миссии МВФ "нет зрады"


фото: kmu.gov.ua
Миссия МВФ приезжала в Украину, чтобы изучить ситуацию в стране для будущей программы

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"Сейчас идут переговоры. Группа специалистов из МВФ приезжала к нам, чтобы обсудить, что будет написано в меморандуме. Они были у нас две недели, встречались с большой частью государственного сектора, банками, изучали ситуацию, чтобы понимать лучше, что действительно происходит, ведь хотят закладывать в меморандум реальные показатели. Они отсюда уехали планово, с положительным сообщением, что продолжаются конструктивные переговоры, работа продолжится в течение нескольких недель. Это обычная процедура", - пояснил министр.

По его словам, через несколько недель украинская группа министров с ответным визитом поедет в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры по меморандуму, возможно, согласует текст меморандума.

"Эти все истории зрады, аяяяй, поехали, для этих товарищей советую взглянуть на историю, как до этого начинались программы с МВФ", - добавил Гончарук.

 

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