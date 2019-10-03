Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского, - Washington Post

3 октября, 2019, 11:45

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы нажать на Владимира Зеленского

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Кроме того, по данным газеты, именно из-за Пенса Трамп сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и требовал более активные меры в борьбе с коррупцией. К тому времени после телефонного разговора украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Впоследствии помощь была разблокирована.

Также один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора в течение нескольких часов после ее завершения.

В то же время люди, приближенные к Пенсу, заявляют, что он не знал о попытках Трампа повлиять на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне.

В окружении Пенса заявляют, что он, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или не прочитал ее до конца.