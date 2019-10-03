Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского, - Washington Post
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание пишет, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.
Кроме того, по данным газеты, именно из-за Пенса Трамп сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и требовал более активные меры в борьбе с коррупцией. К тому времени после телефонного разговора украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Впоследствии помощь была разблокирована.
Также один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора в течение нескольких часов после ее завершения.
В то же время люди, приближенные к Пенсу, заявляют, что он не знал о попытках Трампа повлиять на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне.
В окружении Пенса заявляют, что он, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или не прочитал ее до конца.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке