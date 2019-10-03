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Espreso.tvОбществоТрамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского, - Washington Post

Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского, - Washington Post


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы нажать на Владимира Зеленского

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Кроме того, по данным газеты, именно из-за Пенса Трамп сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и требовал более активные меры в борьбе с коррупцией. К тому времени после телефонного разговора украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Впоследствии помощь была разблокирована.

Также один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора в течение нескольких часов после ее завершения.

В то же время люди, приближенные к Пенсу, заявляют, что он не знал о попытках Трампа повлиять на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне.

В окружении Пенса заявляют, что он, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или не прочитал ее до конца.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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