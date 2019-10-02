Трамп назвал импичмент против него "попыткой путча"
2 октября, 2019, 10:32
Президент США Дональд Трамп назвал инициированную против него демократами в Палате представителей процедуру импичмента попыткой путча
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Чем больше я узнаю с каждым днем, тем больше прихожу к выводу, что то, что происходит, - это не импичмент, а путч с целью забрать у народа его власть, его голоса, свободы, вторую поправку к конституции, религию, армию, пограничную стену и данные Богом права гражданина Соединенных Штатов Америки ", - написал Трамп.
As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.
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