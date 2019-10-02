Трамп назвал импичмент против него "попыткой путча"

2 октября, 2019, 10:32

Президент США Дональд Трамп назвал инициированную против него демократами в Палате представителей процедуру импичмента попыткой путча

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Чем больше я узнаю с каждым днем, тем больше прихожу к выводу, что то, что происходит, - это не импичмент, а путч с целью забрать у народа его власть, его голоса, свободы, вторую поправку к конституции, религию, армию, пограничную стену и данные Богом права гражданина Соединенных Штатов Америки ", - написал Трамп.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019