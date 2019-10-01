Зеленский ответил, когда будет известна дата саммита "нормандской четверки"
1 октября, 2019, 19:39
По словам президента Украины, сегодня была устранена последняя преграда для проведения саммита "нормандской четверки"
Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Президент Украины заявил, что устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки".
По словам Зеленского, дата проведения саммита будет известна в ближайшее время.
Напомним, 24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие недели страны "нормандской четверки" проведут встречу по урегулированию ситуации на Донбассе
- Напомним, 21 сентября помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что "формула Штайнмайера" станет основой для законопроекта об урегулировании на Донбассе.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистию для боевиков из незаконных формирований на Донбассе.
- 1 октября украинская делегация согласовала "формулу Штайнмайера"
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