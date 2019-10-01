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Espreso.tvОбществоЗеленский ответил, когда будет известна дата саммита "нормандской четверки"

Зеленский ответил, когда будет известна дата саммита "нормандской четверки"


фото: Reuters
По словам президента Украины, сегодня была устранена последняя преграда для проведения саммита "нормандской четверки"

Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Президент Украины заявил, что устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки".

По словам Зеленского, дата проведения саммита будет известна в ближайшее время.

Напомним, 24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие недели страны "нормандской четверки" проведут встречу по урегулированию ситуации на Донбассе

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