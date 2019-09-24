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Espreso.tvОбщество"Нормандский" саммит состоится в ближайшие недели, - Макрон

"Нормандский" саммит состоится в ближайшие недели, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие недели страны "нормандской четверки" проведут встречу по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие недели", - ответил Макрон на вопрос о возможной дате встречи в "нормандском формате".

Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко предположил, что, наиболее вероятно, встреча "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) состоится в середине октября в Париже.

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