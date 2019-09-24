"Нормандский" саммит состоится в ближайшие недели, - Макрон
24 сентября, 2019, 07:54
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие недели страны "нормандской четверки" проведут встречу по урегулированию ситуации на Донбассе
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".
"В ближайшие недели", - ответил Макрон на вопрос о возможной дате встречи в "нормандском формате".
Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко предположил, что, наиболее вероятно, встреча "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) состоится в середине октября в Париже.
- Напомним, 21 сентября помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что "формула Штайнмайера" станет основой для законопроекту об урегулировании на Донбассе.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистию для боевиков из незаконных формирований на Донбассе.
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