"Нормандский" саммит состоится в ближайшие недели, - Макрон

24 сентября, 2019, 07:54

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие недели страны "нормандской четверки" проведут встречу по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие недели", - ответил Макрон на вопрос о возможной дате встречи в "нормандском формате".

Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко предположил, что, наиболее вероятно, встреча "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) состоится в середине октября в Париже.