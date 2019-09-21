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Espreso.tvОбщество"Формула Штайнмайера" станет основой для закона об урегулировании на Донбассе, - помощник Зеленского

"Формула Штайнмайера" станет основой для закона об урегулировании на Донбассе, - помощник Зеленского


фото: facebook
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермак заявил, что "формула Штайнмайера" станет основой для законопроекта об урегулировании на Донбассе

Об этом сообщил помощник Президента Андрей Ермак в facebook.

При этом он отметил, что это произойдет только после обсуждения с общественностью.

"Вчера встречался в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече: ничего не будет решаться без ведома общества. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовые решения. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение ", - заверил Ермак.

  • Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистию для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе.
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