"Формула Штайнмайера" станет основой для закона об урегулировании на Донбассе, - помощник Зеленского
21 сентября, 2019, 18:49
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермак заявил, что "формула Штайнмайера" станет основой для законопроекта об урегулировании на Донбассе
Об этом сообщил помощник Президента Андрей Ермак в facebook.
При этом он отметил, что это произойдет только после обсуждения с общественностью.
"Вчера встречался в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече: ничего не будет решаться без ведома общества. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовые решения. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение ", - заверил Ермак.
- Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистию для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!