"Формула Штайнмайера" станет основой для закона об урегулировании на Донбассе, - помощник Зеленского

21 сентября, 2019, 18:49

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермак заявил, что "формула Штайнмайера" станет основой для законопроекта об урегулировании на Донбассе

Об этом сообщил помощник Президента Андрей Ермак в facebook.

При этом он отметил, что это произойдет только после обсуждения с общественностью.

"Вчера встречался в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече: ничего не будет решаться без ведома общества. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовые решения. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение ", - заверил Ермак.