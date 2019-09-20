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Espreso.tvОбществоВ "формуле Штайнмайера" нет ни одного слова об амнистии боевиков, - Пристайко

В "формуле Штайнмайера" нет ни одного слова об амнистии боевиков, - Пристайко

"Формула Штайнмайера" не предполагает амнистию для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Громадське .

"Нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов на Донбассе и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал министр.

Пристайко отметил, что эта формула касается лишь проведения выборов в ОРДЛО Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее очень широко интерпретируют.

  • Напомним, что Пристайко рассказал о четко выписаных формулировках, согласованных советниками на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.
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