В "формуле Штайнмайера" нет ни одного слова об амнистии боевиков, - Пристайко
20 сентября, 2019, 22:54
"Формула Штайнмайера" не предполагает амнистию для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе
Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Громадське .
"Нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов на Донбассе и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал министр.
Пристайко отметил, что эта формула касается лишь проведения выборов в ОРДЛО Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее очень широко интерпретируют.
- Напомним, что Пристайко рассказал о четко выписаных формулировках, согласованных советниками на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.
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