В "формуле Штайнмайера" нет ни одного слова об амнистии боевиков, - Пристайко

20 сентября, 2019, 22:54

"Формула Штайнмайера" не предполагает амнистию для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Громадське .

"Нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов на Донбассе и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал министр.

Пристайко отметил, что эта формула касается лишь проведения выборов в ОРДЛО Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее очень широко интерпретируют.